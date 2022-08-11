* Талибы — запрещённая в России организация

Пули-Хумри, Афганистан, 11 августа, 2022, 15:02 — ИА Регнум. В афганской провинции Баглан талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) арестовали десять мирных жителей в уезде Хост-ва-Ференг. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Victor Арест

Согласно источникам, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) арестовали этих людей после того, как силы Фронта сопротивления Афганистана атаковали радикалов в деревне Хушдара этого уезда.

Три дня назад несколько талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) были убиты и ранены в результате нападения сил Фронта национального сопротивления под руководством Барьялая Сангина на позиции талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).