Самара, 11 августа, 2022, 15:05 — ИА Регнум. Возраст IT-специалистов, которые могут рассчитывать на льготные условия при покупке жилья, увеличен в Самарской области. Об этом 11 августа сообщает пресс-служба департамента информационной политики региона.

(сс) Free-Photos Программист

Следите за развитием событий в трансляции: «Запад пожинает плоды антироссийских санкций и проигрывает — трансляция»

Сообщается, что согласно внесенным изменениям в постановление правительства региона, подавать документы на компенсацию расходов в размере 50% от уплаченных процентов по ипотечному кредитованию теперь могут IT-специалисты региона в возрасте до 44 лет включительно.

Отмечается, что ранее максимальный допустимый возраст получателей компенсации расходов не превышал 35 лет.

«В связи с внесенными изменениями в региональную программу поддержки молодых IT-специалистов мы ожидаем значительный рост выдачи ипотечных кредитов в Самарской области по итогам года. Все те меры поддержки, которые сегодня реализуются в Самарской области, в первую очередь, являются инструментом мотивации для IT-компаний, чтобы удерживать на местах своих специалистов», ­ — приводит пресс-служба слова заместителя председателя правительства — руководитель департамента информационных технологий и связи регионаКонстантина Преснякова.

Ранее сообщалось о том, что в мае 2022 года в Самарской области молодые IT-специалисты получили возможность подавать документы на компенсацию расходов не только на этапе купли-продажи квартиры, но и на этапе долевого строительства.