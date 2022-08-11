Москва, 11 августа, 2022, 15:01 — ИА Регнум. Предложение России к Турции увеличить число авиарейсов является позитивным сигналом для всей туристической индустрии России, поскольку в текущих сложных условиях путешествия для россиян сильно ограничены, заявила корреспонденту ИА REGNUM аналитик ФГ «Финам» Наталия Пырьева.

(сс) Maarten Visser Самолеты в аэропорту Антальи. Турция.

«Турция остаётся ключевым направлением, и в силу узкого выбора прочих направлений, турпоток в этом направлении увеличивается, а мощностей российских авиаперевозчиков не хватает.

Повышение числа рейсов в сутки позволит турфирмам продавать больше путёвок, а российским аэропортам — увеличить загрузку за счёт турецких лайнеров.

Кроме того, благодаря росту числа рейсов, снизится стоимость авиабилетов, поэтому большая часть туристов сможет позволить себе путешествие.

Поскольку речь идёт об увеличении рейсов со стороны турецких авиаперевозчиков, то отечественные авиакомпании смогут перераспределить мощности с рейсов в Турцию на другие направления», — пояснила эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия предлагает Турции увеличить количество авиарейсов, которые выполняют турецкие авиакомпании.

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