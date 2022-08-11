Москва, 11 августа, 2022, 15:09 — ИА Регнум. Решение Латвии признать Россию «спонсором терроризма» основано исключительно на животной ксенофобии. Об этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова написала 11 августа в своём телеграм-канале.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

«Учитывая, что никакой фактуры, кроме животной ксенофобии, под этим решением нет, так и именовать идеологов нужно не иначе как неонацисты», — подчеркнула Захарова.

В ходе брифинга 8 августа дипломат заявляла, что предложение признать Россию «государством, поддерживающим терроризм» — это очередная враждебная акция латвийских законодателей на фоне антироссийской истерики, развязанной Ригой.

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