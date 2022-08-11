Москва, 11 августа, 2022, 15:01 — ИА Регнум. Россия будет поставлять газ в Европу на своих условиях, а не так, как хочется канцлеру ФРГ Олафу Шольцу, отметил глава комитета Госдумы по контролю Олег Морозов («Единая Россия»).

Duma.gov.ru Олег Морозов

Как сообщало ИА REGNUM, канцлер Германии Олаф Шольц призвал Россию забрать турбину для «Северного потока», отремонтированную в Канаде, и продолжить поставки газа.

«Чтобы вы понимали! Шольц хитрит! Турбина является собственностью России. И Канада задержала её, публично ссылаясь на санкции. Нам её не вернула. Вернула почему-то в Германию, опять же ссылаясь на санкции. Теперь Шольц говорит: забирайте её и качайте газ в Германию. Мы, мол, не против! Санкций, де, никаких на турбину нет!», — отметил Морозов в своём телеграм-канале.

Депутат пояснил, что в подобной ситуации возникает ряд вопросов. В частности, не ясно, возможно ли отключение турбины по усмотрению производителя.

«Почему мы должны качать газ в Германию, если она участвует в санкциях и готова от нашего газа в перспективе отказаться? Что мешает, коли так хочется нашего газа, запустить Северный поток 2? Короче, Шольц, хочет газ на своих условиях. Но так не бывает! Газ наш! Значит, и условия наши! Или «давай, до свидания»!», — добавил Морозов.