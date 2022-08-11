Сеул, 11 августа, 2022, 15:03 — ИА Регнум. Премьер-министр Южной Кореи Хан Док Су обсудил с представителями правительства как продвигаются работы по восстановлению ущерба после ливней. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей канцелярии главы правительства.

Иван Шилов ИА REGNUM Южная Корея

Как сообщало ИА REGNUM, число жертв наводнений, вызванный сильнейшими за последние 80 лет ливнями в Южной Корее, выросло до 19 человек. В результате инцидента погибли одиннадцать человек, ещё восемь человек числятся пропавшими без вести.

Уточняется, что затопленными оказались 3775 домов, преимущественно, в Сеуле. Эвакуировались из зоны бедствия 4297 человек, еще 980 переместили местные власти в пункты временного размещения.

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Известно, что для проведения восстановительных работ было мобилизовано около 1000 единиц тяжелой техники и около 2200 военных.

Как отметил премьер-министр, из 4047 задач в настоящее время выполнено 92,4%.