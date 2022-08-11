Депутат Грузии выступил за отмену шенгенских виз для граждан РФ
Тбилиси, 11 августа, 2022, 15:00 — ИА Регнум. Депутат парламента Грузии от оппозиционной партии «Стратегия Строителя» Паата Манджгаладзе поддерживает идею отменить шенгенские визы для российских граждан. Об этом он заявил 11 августа на брифинге.
«Правильно, что в Европе начали говорить об отмене шенгенских виз для российских граждан и тяжело то, что происходит в Грузии. Думаю, у нас должен быть простой визовый режим», — заявил Манджгаладзе.
По его мнению, также нужно устроить «фильтрацию» для желающих приехать в Грузию граждан РФ. Депутат хочет, чтобы в страну не пускали тех, кто признаёт независимость Абхазии и Южной Осетии.
Он также критически высказался в адрес представителей властей Грузии, заявляющих, что в республике хотят притеснять русских.
Напомним, ранее оппозиционная партия «Лело» уже выступала с призывом ввести визы для жителей РФ. В другой оппозиционной партии «За Грузию» призвали сократить безвизовый режим для российских граждан, минимум, до трёх месяцев. Председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе на это ответил, что у этих требований нет оснований.