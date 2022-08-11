Тбилиси, 11 августа, 2022, 15:00 — ИА Регнум. Депутат парламента Грузии от оппозиционной партии «Стратегия Строителя» Паата Манджгаладзе поддерживает идею отменить шенгенские визы для российских граждан. Об этом он заявил 11 августа на брифинге.

(сс) Jelger Наклейка на машине в Тбилиси «Россия — оккупант». Русофобия в Грузии

«Правильно, что в Европе начали говорить об отмене шенгенских виз для российских граждан и тяжело то, что происходит в Грузии. Думаю, у нас должен быть простой визовый режим», — заявил Манджгаладзе.

По его мнению, также нужно устроить «фильтрацию» для желающих приехать в Грузию граждан РФ. Депутат хочет, чтобы в страну не пускали тех, кто признаёт независимость Абхазии и Южной Осетии.

Он также критически высказался в адрес представителей властей Грузии, заявляющих, что в республике хотят притеснять русских.

Напомним, ранее оппозиционная партия «Лело» уже выступала с призывом ввести визы для жителей РФ. В другой оппозиционной партии «За Грузию» призвали сократить безвизовый режим для российских граждан, минимум, до трёх месяцев. Председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе на это ответил, что у этих требований нет оснований.