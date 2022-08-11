Москва, 11 августа, 2022, 14:59 — ИА Регнум. В небе над Москвой 11 августа можно будет увидеть звездопад — погода позволит это сделать. Об этом РИА Новости заявила главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова.

Звездопад

«Сегодня как раз, может быть, самый лучший день для наблюдения за этим процессом в смысле облачности, потому что небо всё-таки будет малооблачным. Но поскольку в 21.40 будет восходить луна, этот свет луны несколько уменьшит яркость этого метеоритного потока. А так погода позволяет увидеть это астрономическое явление», — сказала Позднякова.

В ночное время с 11 на 12 августа москвичи и гости столицы смогут увидеть до 100 метеоров в час, или один-два метеора в минуту.