Нили, Афганистан, 11 августа, 2022, 14:57 — ИА Регнум. В афганской провинции Дайкунди более 90% сельскохозяйственной продукции уничтожено в результате засухи и стихийных бедствий. Об этом заявили представители местных талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), пишет газета «8 Собх».

Justin Scott Засуха

Хаджи Рашид, заместитель губернатора талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Дайкунди, заявил, что согласно выводам департамента сельского хозяйства провинции, свыше 90% сельскохозяйственной продукции было уничтожено в результате засухи.

Многие фермеры провинции также жалуются на разрушительное воздействие засухи и стихийных бедствий на урожай и требуют помощи гуманитарных организаций. Авад Навруз, крестьянин из Дайкунди, говорит, что в последние годы он получал большие урожаи с миндальных деревьев. Но в этом году все плодовые деревья гибнут из-за нехватки воды.

Ник Мохаммад, другой крестьянин, рассказал, что в прошлые годы он держал несколько десятков голов скота, в том числе овец, коз и коров, но сейчас из-за засухи и отсутствия пастбищ и фуража он вынужден продать свой скот.

Между тем, недавно Управление ООН по координации гуманитарных вопросов объявило, что пакеты сельскохозяйственной помощи будут розданы более чем 2000 фермерам, пострадавшим от засухи в Дайкунди. По словам должностных лиц УКГВ, эта помощь (в двух секторах сельского хозяйства и животноводства) включают в себя семена четырёх видов овощей, сельскохозяйственные орудия труда, 200 килограммов соломы, 100 килограммов корма для животных и лекарства для животных.

Однако эта помощь была выделена только фермерам Нили, столицы Дайкунди, и до сих пор не было оказано никакой помощи тысячам фермеров на периферии этой провинции.

Более 85% жителей провинции Дайкунди зарабатывают на жизнь земледелием и животноводством. В этос году провинция попала под сильнейший удар засухи.