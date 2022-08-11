Москва, 11 августа, 2022, 14:57 — ИА Регнум. Шаги США по импортозамещению микрочипов будут иметь для индустрии немалое значение как с экономической, так и с политической точки зрения, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ФГ «Финам» Александр Ковалев.

CSIRO Чип

«С одной стороны, сумма в $52 млрд не выглядит значительной в сегодняшних масштабах индустрии: лидер отрасли, pure-play оператор фабрик TSMC, за ближайшие полтора года планирует потратить на строительство новых комплексов примерно на такую же сумму в одиночку.

Кроме TSMC, на субсидии точно будут претендовать Intel, Samsung, Micron, SK Hynix и целый ряд других компаний. Нужно понимать, что чипмейкеры при этом не получат всю сумму, а выделенные средства пойдут не только на строительство новых фабрик.

В составе пакета $39 млрд предусматривается на субсидии для возведения 13 новых фабрик (не более $3 млн на один проект), $11 млрд — на поддержку НИОКР, и $2 млрд — на финансирование военных проектов.

В условиях широкого круга претендентов «деление» средств не будет легкой задачей для ответственных лиц.

С другой стороны, даже такая поддержка очень важна, поскольку, цитируя председателя правления TSMC Марка Лю : «Заводы в США получаются дороже изначальных оценок». Этот фактор обусловил снижении доли США в мировом производстве чипов с 38% в 1990 году до 10% сегодня.

Политическая сторона акта также играет серьезную, если не ключевую роль. Дело в том, что один из пунктов программы указывает, что получатели субсидий не смогут расширять или модернизировать свои мощности по производству микросхем в Китае в течение 10 лет.

Для некоторых игроков (Samsung, TSMC, SK Hynix) на таком фоне дилемма встанет очень остро, и мы ожидаем, что в скором времени власти Китая могут предложить аналогичные меры поддержки полупроводниковой промышленности на территории страны.

Главным бенефициаром акта, безусловно, станет Intel, мечтающая вернуться на лидирующие позиции в Foundry, но сильно отставшая в последние годы от TSMC и Samsung.

Компания надеется получить минимум $12 млрд субсидий на строительство двух фабрик в Аризоне и еще двух будущих проектов в штате Огайо», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в США начали реализовывать программу по импортозамещению в сфере производства микрочипов. Соответствующий закон подписан главой Белого дома Джозефом Байденом.

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