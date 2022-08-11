Екатеринбург, , 15:06 — REGNUM Медицинские учреждения Свердловской области получили ещё 66 новых автомобилей общей стоимостью 115,1 млн рублей. Об этом журналистам сообщили в свердловском департаменте информполитики.

Новые автомобили для медучреждений Свердловской области Департамент информполитики Свердловской области

Наибольшее число автомобилей получили Артинская центральная районная больница и Верхнесалдинская центральная городская больница. Предполагается, что новые машины будут перевозить граждан в больницы, медиков — к гражданам, а биоматериалы — в лаборатории.

Отметим, обновление автопарка больниц проходит в рамках национального проекта «Здравоохранение». В 2022 году свердловские больницы получили 162 новых автомобиля.