Москва, 11 августа, 2022, 17:57 — ИА Регнум. Россия создает механизмы, позволяющие добровольцам участвовать в проведении специальной военной операции. Ситуация с иностранными гражданами, желающими защищать российские интересы, требует отдельной проработки. Об этом 11 августаИА REGNUM заявил руководитель отдела Казахстана и Средней Азии Института стран СНГАндрей Грозин.

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Напомним, 9 августа глава «Общество Центральной Азии узбеков Пермского края» Джахонгир Джалолов предложил создать добровольческий батальон из иностранцев, которые будут участвовать в специальной военной операции на Украине. Экспертыразошлись в оценках этой инициативы.

По мнению Грозина, объявления о привлечении добровольцев «укладываются в рамки информационно-психологической войны, которую ведут стороны в рамках СВО».

«Инициатива похожа на ту, которая звучала со стороны ЛДНР и России о привлечении добровольцев из граждан Ближнего и Среднего Востока в первые месяцы спецоперации. Или из свежих заявлений о привлечения 100 тысяч северокорейских добровольцев. МИД России, к слову, уже опроверг эту информацию. На сегодняшний день подтвержденных случаев участия иностранных добровольцев со стороны России и сил ЛДНР, в принципе, нет», — сказал эксперт.

Он напомнил, что в составе российских сил есть батальоны, сформированные с учетом национальной специфики в регионах России — на Северном Кавказе и в Поволжье.

«По оценкам военных экспертов, в августе Россия завершила подготовку первой волны добровольческих подразделений. Сейчас добровольцы прибывают в зону боевых действий. Процесс подготовки шел слаженно — от юридического оформления, подготовки материально-технической базы подразделений до организации логистики. События последних дней косвенно подтверждают факт увеличения численности бойцов на отдельных участках фронта», — сказал аналитик.

По его мнению, ситуация с добровольцами остается «двоякой».

»С одной стороны налицо первая фаза реализации добровольческого движения, которое разворачивается во всех регионах России. С другой стороны, что делать с иностранцами, рвущимися в добровольцы в России, пока не совсем понятно. Киев давно свои позиции обозначил — в официальных сводках Минобороны России регулярно сообщается о смерти иностранных наемников, защищающих преступный режим на Украине. Со стороны России нет недостатка в бойцах и демонстрации поддержки проведения СВО, поэтому участие добровольцев в освобождении территорий ЛДНР — это личное дело каждого», — подчеркнул Грозин.

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