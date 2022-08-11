Вальядолид, Испания, 11 августа, 2022, 14:55 — ИА Регнум. Пожар в Бока-де-Уэргано (Леон) уже выжег площадь более 900 гектаров, имеет периметр около 20 километров и затрагивает территорию высокой экологической ценности со столетними деревьями в центре регионального горного парка Пикос-де-Эуропа. Об этом пишет агентство EFE со ссылкой на Единый оперативный координационный центр.

Лесной пожар

Пожар имеет вторую степень в связи с возможной опасностью для людей и объектов, не относящихся к лесному хозяйству, в частности, из-за дыма, который вчера проник в деревню Эспехос де ла Рейна, и из-за большой экологической ценности горного парка.

На территории Пикос-де-Эуропа сохранились редкие виды флоры и фауны (иберийский волк, пиренейский козёл, кантабрийский бурый медведь, серна), некоторые из них на территории Испании встречаются лишь здесь.