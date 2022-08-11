Москва, 11 августа, 2022, 14:53 — ИА Регнум. Заместитель директора департамента информации и печати МИД России Иван Нечаев заявил, что Москва сожалеет созданием Вашингтоном шумихи вокруг обмена заключенными между РФ и США.

Дарья Антонова ИА REGNUM МИД РФ

«Сожалеем, что США идут этой дорогой вместо непубличного профессионального диалога. Американская общественность, которая так заинтересована судьбой своих граждан, должна это понимать. Чем больше в Вашингтоне у микрофонов возникает людей, который у микрофонов хотят на эту тему высказаться, тем меньше они ведут настоящую продуктивную работу», — цитирует его РИА Новости.

Дипломат призвал власти США «не спекулировать на чувствительной материи, затрагивающей судьбы конкретных людей», а также отказаться от бесперспективных попыток оказывать давление на Россию.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее бывший посол США в ООН Уильям Ричардсон заявил, что американская баскетболистка Бриттни Грайнер, а также гражданин США Пол Уилан, находящиеся в заключении на территории России, будет обменены по схеме «двое на двое».