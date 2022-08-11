Москва, , 16:07 — REGNUM Реализация национального проекта «Безопасные качественные дороги» позволила заметно снизить смертность на росийских дорогах. Как сообщил 11 августа на встрече с главой российского предательства Михаилом Мишуститым глава Федерального дорожного агентства Роман Новиков, по итогам первого полугодия 2022 года (в сравнении с аналогичным периодом прошлого года) этот показатель снизился на 10%. И это — при значительном росте автомобильного трафика.

Дорога в Алтайском крае Светлана Шаповалова

Новиков напомнил, что смертность на дорогах зависит от многих факторов.

«Например, автомобилизация с 2017 года выросла ни много ни мало на 4 млн автомобилей по всей стране — с 56,5 млн до 60 млн в 2021 году. И когда мы посчитали такую усреднённую интенсивность движения по стране (то есть не приведённую, как она технически считается, а именно общую по стране), то сделали вывод, что трафик вырос в 1,5 раза, то есть с 71 тыс. в среднем в 2018 году до 109 тыс. в 2021 году», — пояснил глава Росавтодора.

Также, по его словам, все установленные показатели (приведение 50% региональной сети к 2024 году в нормативное состояние, приведение 85% автомобильных дорог в нормативное состояние в 105 агломерациях, определённых указом президента России) исполняются.

«Если в 2017 году динамика была 41,5%, то сегодня — 47,7% на региональной сети, и это паспортные показатели. То есть мы находимся в той динамике, которая установлена графиками паспортов национальных проектов каждого из субъектов Российской Федерации», — пояснил Новиков.

По его словам, более 50% объектов, которые планируются к реализации, уже имеют проектную документацию либо находятся в проектировании.

Говоря о дорожной отрасли, глава Росавтодора отметил, что она наименее зависима на сегодняшний день от импорта, особенно это относится к строительным материалам.

«Мы давно так поставили дело, ещё с тех пор, как строили Крымский мост: там нет ни одного импортного болта. Мы тогда и задумались о том, что надо над этим работать системно. Есть люди, которые производят асфальтобетонные заводы, есть люди, которые производят асфальтоукладчики. Я сейчас называю две основные единицы, которые важны для реализации. Всё остальное тоже важно, вся цепочка важна, но мы начали с этого.

Нашли в Колокше, нашли в Марий Эл производства, нашли в Брянске производства, которые производят технику, и начали раскладывать всю их продукцию. И на сегодняшний день складывается такая цепочка интеграции: действует межведомственная группа Министерства транспорта и Минпромторга, мы туда выходим с предложениями, и мы рассчитываем на то, что на трёхлетку сегодняшняя ситуация не повлияет. Мы точно обеспечены техникой, точно обеспечены запасными частями, в том числе за счёт параллельного импорта», — сказал Роман Новиков.

Директор Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ «Высшая школа экономики» Михаил Блинкин среди ключевых направлений совместной работы всего дорожного сообщества считает очень важным вопрос безопасности автомобильных дорог:

«Мы проанализировали данные по аварийности за минувшее десятилетие. У нас очень приличная динамика, серьёзно понижаются всевозможные социальные риски. Сейчас же перед нами встают новые, довольно серьезные экономические вызовы. И я надеюсь, что положительная тенденция, которая касается дорожной безопасности, не прервется и в настоящий момент. Необходим комплекс превентивных мер, которые мы с вами должны оперативно разработать».

Как сообщало ИА REGNUM, национальный проект «Безопасные качественные дороги» делает российские дороги комфортнее и безопаснее.