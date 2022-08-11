Омск, 11 августа, 2022, 14:53 — ИА Регнум. В Омске сотрудник МЧС спас маленькую девочку, которая едва не выпала с балкона на пятом этаже. Об этом ИА REGNUM сообщили 11 августа в МЧС России.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Балконы

Спасателям поступило сообщение о том, что на балконе пятого этажа стоит трёхлетний ребёнок. На место выехала группа оперативного реагирования.

Неподалёку на службе находился начальник ПСО №4 Сергей Москвин. Услышав от диспетчеров о произошедшем, он поспешил на помощь.

У дома Москвин увидел, как маленькая девочка перевесилась через перила балкона. Спасатель быстро поднялся к ребёнку по автолестнице и спас малышку. Сейчас её жизни ничего не угрожает.

Как сообщили ИА REGNUM в УМВД по Омской области, в 2022 году в регионе зарегистрировано девять случаев падения детей из окон, погибших нет. Пострадавшие получили травмы различной степени тяжести.

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