11 августа 2022 | Время чтения 3 мин

Анна Царькова, , 15:10 — REGNUM Канцлер Германии Олаф Шольц призвал Россию забрать отремонтированную в Канаде турбину для «Северного потока» и продолжить импортировать газ. Об этом он заявил 11 августа в ходе пресс-конференции в Берлине.

Санкции Иван Шилов, ИА REGNUM

«Забирайте же ее. Она здесь», — приводит его слова ТАСС.

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Призыв политика обсудили в мессенджере Telegram.

«А привезите», — иронизирует It’s _me.

«Доставочку, пожалуйста, и за ваш счёт», — с юмором добавила Еленушка.

«Нам и без турбины неплохо», — написала Надежда.

«А нам она зачем?» — недоумевает Людмила М.

«На коленях пусть просят!» — отреагировала Ольга.

«Нет. Нельзя. Мы соблюдаем санкции», — смеется Sergey Z.

«Не можем, ибо санкции», — добавил Олег.

«Нет, нет. Санкции — так санкции. Мы добропорядочная страна и все санкции соблюдаем, не положено ею попользоваться — наложены санкции», — написал Dmitry.

«Ага, ещё пару десятков «гепардов» каких-нибудь… [поставьте на Укарину], и тогда мы точно вентиль на всю раскрутим», — с сарказмом пишет Георгий.

«У нашего газа теперь нет визы на посещение Европы», — иронизирует Альбина.

«Разбежались!» — написал один из участников обсуждения.

«Скоро осень, господа… Скоро осень…» — пошутил Евгений Ш.

«Ты просишь меня забрать турбину, но ты делаешь это без уважения», — смеется Anton.

Турбина Siemens Siemens Pressebild

«Турбина была отправлена с сопутствующей документацией в Канаду. Оттуда и должна вернуться с документами о выполненных регламентных работах. А, ну да, Шольцу же, всю жизнь протиравшему штаны в «партии», такие вещи неизвестны», — добавил Евгений Владимирович.

«Контракт надо открыть и прочитать — кто, куда и кому отправлял турбину. А потом пояснить, почему она в Германии находится и какие-то лица, похожие на канцлера, трогают чужое дорогостоящее и сложное оборудование. Какие при этом гарантии, что Канада или Англия не наложит санкции на неё или другие турбины, которые также нуждаются в обслуживании. И вот тогда посмеёмся над запуском СП-2», — написал Андрей Т.

«Я что-то не понял, они же сами орут, что хотят отказаться от российского «недемократичного» газа. Так в чем проблема-то — газ к ним пока ещë идет, но по минимуму, — всё, как они и хотят», — пишет Сергей.

«По договорам именно Канада должна возвращать отремонтированную турбину со всей документацией. Причём здесь Германия?» — не понимает Артем.

«Да мы бы и рады забрать ее. Но не можем нарушать санкции, введенные против нас. Закон есть закон — его нужно свято соблюдать. Можем дрова продать. Но за рубли», — иронизирует Александр П.

«Да… А Германия будет вооружать украинских нацистов. Ага», — добавил Андрей П.

«Не мелочился бы уже, призвал бы ещё и газ отдавать бесплатно. А за это Штаты на пару с Европой будут вести войну под боком России и пытаться её развалить. Может, хватит им в этом помогать?» — задалась вопросом Irina D.

«Что наша турбина делает в Германии? Она должна быть доставлена из Канады в Россию! Вот какого хрена они там все возле неё ошиваются? Может, Шольц там жвачку приклеил и отвёрткой дырки наковырял! Может, диверсию какую-нибудь хотят устроить, доверять им нельзя! Почему её по всем правилам не доставили в Россию: с гарантиями, в чехле или в чем там, в упаковке, я не знаю! Что они там все ходят вокруг неё? Пусть возвращают в Канаду и отправляют по всем правилам!» — призвала Elena.

«Очень жду того момента, когда они попросят включить СП-2, а им в ответ: ему техобслуживание надо… Подождите немного…» — пишет Eliene D.

«Пускай сначала 300 миллиардов привозит украденных денег», — подытожил Алексей.