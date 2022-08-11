Париж, 11 августа, 2022, 14:52 — ИА Регнум. Глава правительства Франции и министр внутренних дел страны отправились в Жиронду, где возобновившиеся пожары, вероятно, «преступные», уничтожили почти 7000 гектаров леса и привели к эвакуации 10 000 человек, сообщает Le Figaro.

Jacques Paquier Премьер-министр Франции Элизабет Борн

Департамент Жиронда, район, «безусловно, наиболее пострадавший», где почти 7000 гектаров леса уже задымлены, что привело к эвакуации около 10 000 человек.

«По всей территории страны более 10 000 пожарных и сотрудников службы гражданской безопасности мобилизованы для борьбы с огнем. Мужественно и решительно они держатся», — написал президент Франции Эммануэль Макрон в Twitter.

«Мы будем продолжать работать над укреплением наших средств гражданской безопасности», — пообещала премьер-министр Франции Элизабет Борн.

«Мы должны подумать о том, как пересаживать и как управлять нашими лесами завтра», — продолжила Элизабет Борн, указав, что министр сельского хозяйства и лесного хозяйства Марк Фесно будет отвечать за это.

«Более чем когда-либо необходимо продолжать борьбу с изменением климата и, в рамках экологического планирования, за которое я отвечаю, адаптироваться к изменению климата», — заключила премьер-министр Франции.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Франции Эммануэль Макрон приветствует пожарных и сотрудников гражданской безопасности.