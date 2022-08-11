Нью-Йорк, США, 11 августа, 2022, 14:51 — ИА Регнум. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал согласовать территорию вокруг Запорожской атомной электростанции (АЭС), на которой будет обеспечена безопасность.

Npp.zp.ua Запорожская АЭС

В заявлении Гетерреша предлагается согласовать безопасный периметр вокруг электростанции. Ранее АЭС неоднократно подвергалась обстрелам со стороны украинских войск, некоторые снаряды падали в опасной близости от энергоблоков.

Запорожская АЭС является крупнейшей в Европе атомной электростанцией.