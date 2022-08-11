Якутск, , 15:53 — REGNUM До конца 2022 года три арктических района Якутии — Булунский, Верхоянский и Усть-Янский очистят от металлолома в рамках федерального проекта «Чистая Арктика». Об этом сообщает пресс-служба правительства Якутии.

Все старые механизмы были распилены на металлолом Николай Гернет © ИА REGNUM

«В Якутии развивается корпоративное волонтёрство. Так, к очистке территорий от мусора и металлолома привлекаются предприятия, которые работают в Арктической зоне республики. С учётом наших огромных территорий их содействие является неоценимой помощью», — ранее отмечал глава Якутии Айсен Николаев.

Проект «Чистая Арктика» — комплексная программа по развитию Арктики и очистке территорий от объектов накопленного вреда с его последующей утилизацией. Целями являются повышение качества жизни арктического региона и создание условий для развития его туристической привлекательности.

Реализация федерального проекта началась в 2021 году с посёлка Тикси Булунского района. В прошлом году в проекте приняло участие более 2200 волонтёров, чьими усилиями было собрано 1500 тонн отходов. С 2022 года запланирована реализация программ по поддержке детей и коренных народов Арктики, создание инфраструктуры, культурных центров и музеев.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что два отряда волонтёров из России и Казахстана завершили двухнедельную экологическую экспедицию на мыс Марре-Сале и в село Сеяха на Ямале.

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