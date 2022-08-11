Москва, 11 августа, 2022, 14:51 — ИА Регнум. Клубы Российской премьер-лиги (РПЛ) проголосовали за то, чтобы матчи Кубка России по футболу транслировали компания «Яндекс» и телеканал «Матч ТВ». Об этом 11 августа заявил исполняющий обязанности президента РПЛ Александр Алаев.

(сс) Sharon Hahn Darlin Футбол по телевизору

По его словам, клубы РПЛ большинством голосов приняли решение выбрать модель коммерческого партнёрства, предложенную компанией «Яндекс» и букмекерской конторой BetBoom.

«Матчи будут поделены между сервисами «Яндекса» и федеральным эфиром», — сказал Алаев.

Он добавил, что теперь решение будет направлено в Российский футбольный союз (РФС) для рассмотрения на бюро исполкома организации. По его словам, основными факторами выбора стало стремление клубов к изменениям, новым площадкам вещания и завоеванию новой аудитории.