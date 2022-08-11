Клубы РПЛ выбрали вещателей нового розыгрыша Кубка России по футболу
Москва, 11 августа, 2022, 14:51 — ИА Регнум. Клубы Российской премьер-лиги (РПЛ) проголосовали за то, чтобы матчи Кубка России по футболу транслировали компания «Яндекс» и телеканал «Матч ТВ». Об этом 11 августа заявил исполняющий обязанности президента РПЛ Александр Алаев.
По его словам, клубы РПЛ большинством голосов приняли решение выбрать модель коммерческого партнёрства, предложенную компанией «Яндекс» и букмекерской конторой BetBoom.
«Матчи будут поделены между сервисами «Яндекса» и федеральным эфиром», — сказал Алаев.
Он добавил, что теперь решение будет направлено в Российский футбольный союз (РФС) для рассмотрения на бюро исполкома организации. По его словам, основными факторами выбора стало стремление клубов к изменениям, новым площадкам вещания и завоеванию новой аудитории.