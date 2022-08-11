Ростов-на-Дону, 11 августа, 2022, 14:50 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону на территории мемориального комплекса «Памяти жертв фашизма в Змиевской балке» состоялась траурная церемония. Участники митинга возложили к Вечному огню цветы в память о погибших от рук гитлеровских оккупантов в 1942 году. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 11 августа.

Иван Шилов ИА REGNUM Змиевская балка

«Мы скорбим обо всех жертвах нацизма, замученных в гетто и концлагерях, зверски убитых в ходе карательных операций. Эти события навсегда останутся для нас глубокой раной, трагедией, о которой мы будем помнить всегда. Мы все несем ответственность за то, чтобы никогда не повторять страшные трагедии прошедшей войны, чтобы будущие поколения помнили об ужасе Холокоста», — сказал заместитель министра региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области Максим Даниленко.

В августе 1942 года от рук фашистов погибли более 27 тыс. мирных граждан Ростова-на-Дону и советских военнопленных.

ИА REGNUM сообщало, что мемориальный комплекс памяти жертв фашизма в Змиевской балке был установлен в Ростове-на-Дону в 1975 году.

«Здесь, в Змиевской балке, в августе 1942 года гитлеровскими оккупантами было уничтожено более 27 тысяч мирных граждан Ростова-на-Дону и советских военнопленных. Среди убитых — представители многих национальностей. Змиевская балка — крупнейшее на территории Российской Федерации место массового уничтожения фашистскими захватчиками евреев в период Великой Отечественной войны», — написано на памятной доске.