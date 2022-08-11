Астана, 11 августа, 2022, 14:49 — ИА Регнум. Председатель текущей 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Абдулла Шахид прибыл в Казахстан с официальным визитом. Об этом 11 августа сообщает пресс-служба казахстанского президента.

Un.org Председатель 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Абдулла Шахид

Сообщается, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провёл встречу с представителем ООН. Он заявил, что визит Шахида важен для расширения отношений Казахстана и ООН.

«77-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН — уникальная возможность для лидеров собраться вместе в конструктивной атмосфере для того, чтобы предложить самые востребованные всем человечеством решения», — заявил Токаев.

По данным пресс-службы, Шахид дал высокую оценку партнёрству Казахстана и ООН. Галава Генассамблеи ООН также заявил, что реформы, которые запланированы в республике, должны способствовать защите прав человека и развитию гражданского общества.

Стоит отметить, что это — первый визит Шахида в Казахстан. Он и его делегация пробудут в республике до 12 августа.