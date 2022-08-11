Дания увеличит финансовую помощь Украине на 110 миллионов евро
Копенгаген, 11 августа, 2022, 14:48 — ИА Регнум. Дания предоставит Украине больше финансовой помощи, заявила в четверг премьер-министр Метте Фредериксен на встрече министров европейских стран в Копенгагене, где они обсуждали долгосрочную поддержку Украины, как передает агентство Reuters.
По заявлению Фредериксен, Дания увеличит финансовую помощь Украине на 110 миллионов евро.
«Это война против ценностей, на которых построена Европа и свободный мир… Сегодня мы подтверждаем нашу приверженность поддержке Украины», — сказала она.
Таким образом, общий объем помощи Украине, переданной Данией с весны 2022 года, составит более 3 миллиардов датских крон (417 миллионов долларов США).
На этой же встрече министр обороны Великобритании Бен Уоллес пообещал отправить на Украину еще больше реактивных систем залпового огня.