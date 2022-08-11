Омск, 11 августа, 2022, 14:47 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Омской области подтверждено 184 случая COVID-19, за весь период пандемии — 211 990. Об этом ИА REGNUM сообщили 11 августа в федеральном оперативном штабе.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

За сутки в регионе выздоровели девять человек, госпитализация потребовалась 61 заболевшему (10 августа — 47), скончался один ковид-пациент.

Общее число выздоровевших в регионе на сегодняшний день — 205 293 человека, скончались 4438 пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 августа в Омской области выявили 159 носителей коронавируса, выздоровели десять человек, летальных случаев зарегистрировано не было.