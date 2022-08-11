Мехико, 11 августа, 2022, 14:47 — ИА Регнум. Скульптура святого Антония Падуанского, украденная в 2002 году из прихода в мексиканском муниципалитете Хиутепек, была передана правительством США Мексике. Об этом сообщает агентство EFE со ссылкой на Национальный институт антропологии и истории.

Католицизм

Скульптура представляет собой фигуру высотой 1,1 метра и шириной 50 сантиметров с элементами, характерными для изготовления в XVII веке.

Антоний Пандуанский — один из виднейших католических проповедников. Причислен к лику святых.