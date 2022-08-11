11 августа 2022 | Время чтения 1 мин

На прошлой неделе некоторые коллеги с ура-патриотических позиций много писали про Китай, в красках расписывая, как он «потерял лицо», не ответив жёстко на визит Пелоси на Тайвань. Вот теперь и нам предоставилась хорошая возможность не ударить в грязь лицом и показать, имеем ли мы, что сказать с позиций силы шпротам.

Юрий Баранчик, , 15:18 — REGNUM Сейм Латвии объявил Россию страной, «поддерживающей терроризм». Это очередной концептуальный тест для внешней политики России. Одним из таких знаковых тестов, напомню, было озвучивание идеи ударов по центрам принятия решений, мостам и железным дорогам на Украине. Реализован он не был.

МИД России Nikita Dezhurny

В результате после первого использования политических памперсов и бегства во Львов, а возможно, и в Польшу, Зеленский вернулся в Киев, стал позировать вместе с западными политиками и другими петухами на киевских улочках, подразделения ВСУ на востоке бесперебойно получают вооружения и боеприпасы, а на Запад идёт экспорт продукции.

Сейчас вызов гораздо более серьезный. Возможно, его появление связано как раз с тем, что в предыдущем случае наши слова не нашли подтверждения в делах. И Запад решил повысить ставки, тестируя Россию в отношении «права силы».

По идее, в ответ на данный шаг Латвии мы должны разорвать дипломатические отношения, закрыть латвийское посольство, объявить Латвию страной-изгоем, осуществляющей геноцид русского населения, объявить торгово-экономическую блокаду и предпринять комплекс «иных мер» для вразумления потерявшей берега латвийской политической элиты.

Посольство Латвии в России NVO

Жесткость нашего дипломатического ответа покажет, насколько мы серьезно готовы защищать свои национальные интересы.

На прошлой неделе некоторые коллеги с ура-патриотических позиций много писали про Китай, в красках расписывая, как он «потерял лицо», не ответив жёстко на визит Пелоси на Тайвань. Вот теперь и нам предоставилась хорошая возможность не ударить в грязь лицом и показать, имеем ли мы, что сказать с позиций силы шпротам. Или, как и Китай, подтвердим, что не в силе правда.