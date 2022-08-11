Чебоксары, 11 августа, 2022, 14:46 — ИА Регнум. Запрет на въезд в страны ЕС вполне может стать реальностью, но ведь «мы это уже проходили», если обратиться к истории отношений с Европой, которая «никогда не была дружелюбна» к нашей стране. Только теперь «железный занавес» будет не стороны России, а со стороны ЕС. Значит, это должно «подстегнуть к развитию внутренний туризм», которому ещё «развиваться и развиваться». Такое мнение высказал в беседе с корреспондентом ИА REGNUM лидер фракции «СР — Патриоты — За правду» в Госсовете Чувашии Владислав Солдатов.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Заграничные паспорта

Подробнее: В Госдуме ожидают полного запрета ЕС выдачи виз для граждан РФ

Читайте также: Эстония решила закрыть границы для граждан РФ с шенгенскими визами

Говоря об обсуждении в ЕС седьмого пакета санкций против России, включая вопрос о прекращении выдачи шенгенских виз, чувашский политик напомнил, что «история крутится по спирали».

«Это уже проходили. Были запреты, разрешения. Был «железный занавес», к которому мы снова возвращаемся, но уже со стороны ЕС. Логично, что если будет введён полный запрет на туристические поездки в Европу, то стоит задача развития внутреннего туризма, поиск новых мест — речь не только о южных курортах, но и, к примеру, о Камчатке и русском Севере, где много неизведанных в части туризма территорий. Возможно, это подтолкнёт к привлечению инвестиций и созданию, наконец, своей полноценной внутренней туристической инфраструктуры, с которой у нас большие проблемы, начиная от сервиса и заканчивая завышенными ценами из-за отсутствия должной конкуренции. Сдвиги, конечно, есть в последнее время, но отказ стран ЕС от российских туристов должен подстегнуть данный процесс. И в этом смысле России выгодно «закрытие» Европы», — считает Владислав Солдатов.

Депутат отметил, что Европа «никогда не была к нам дружелюбна»:

«Пока им было выгодно, они пользовались».

Комментируя ситуацию в Чувашии, Владислав Солдатов высказал мнение, что туристическую инфраструктуру здесь «ещё развивать и развивать».