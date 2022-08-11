Кисловодск, Ставропольский край, 11 августа, 2022, 14:46 — ИА Регнум. В городе-курорте Кисловодске в скором времени откроет свои двери для учеников новая школа. Она построена по нацпроекту «Образование» и госпрограмме «Развитие образования». На возведение здания было выделено свыше 1 млрд рублей, сообщили 11 августа в администрации главы Ставрополья.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Школа

Школа построена на улице Замковой в новом микрорайоне, на который власти города выделили около 24 гектаров земли. Обучаться в школе смогут около тысячи учащихся. Сдача школы в эксплуатацию планируется к концу 2022 года.

По словам и. о. министра строительства и архитектуры края Валерия Савченко, в настоящее время ведутся работы по внутренней отделке здания, устройству слаботочных сетей и благоустройству территории вокруг школы. Он также отметил, что для начала образовательного процесса уже приобретено в полном объеме необходимое оборудование.

Как сообщало ИА REGNUM, на Ставрополье в ближайшие годы планируют отремонтировать 342 школы. В настоящее время завершается ремонт в 11 школах, в 2023 году отремонтируют ещё 13 школ.