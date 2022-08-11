Кабул, 11 августа, 2022, 14:45 — ИА Регнум. В Афганистане талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) опубликовали указ, приписываемый их лидеру мулле Хайбатулле Ахундзада, в котором говорится о лицах, пропавших без вести за последние 20 лет. Об этом сообщает телеканал Afghanistan International.

Archive.defense.gov Артиллерия США. Афганистан

В этом постановлении указано, что согласно ханафитской юриспруденции, люди, пропавшие без вести в ходе войн, о судьбе которых нет сведений, несмотря на все усилия, считаются «умершими».

Указ содержит тринадцать статей.

В статье первой указа говорится, что теперь если супруги «пропавших без вести на войне при прежнем режиме, в засадах, операциях, на дорогах и в других местах, и о судьбе которых, несмотря на усилия их семей, нет никаких сведений», захотят быть с другим человеком, выйти замуж или их наследники захотят, чтобы их имущество было разделено, они должны представить свои соответствующие вопросы в суд первой инстанции.