Нью-Йорк, США, 11 августа, 2022, 14:45 — ИА Регнум. С призывом о создании вокруг Запорожской АЭС периметра безопасности выступил Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш. Об этом 11 августа говорится в распространённом заявлении Генсека ООН.

UN Photo/Mark Garten Антониу Гутерреш

«Я призываю вооруженные силы Российской Федерации и Украины незамедлительно прекратить любые военные действия в непосредственной близости от АЭС и не использовать в качестве целей ее объекты и окрестности», — сказал он.

Также Гуттереш призвал стороны конфликта вывести весь военный персонал и технику с территории АЭС и воздерживаться от размещения их там в дальнейшем, утончив, что станция не должна быть частью какой-либо военной операции.

«Вместо этого необходимо срочное соглашение на техническом уровне о безопасном периметре демилитаризации для обеспечения безопасности района», — добавляется в заявлении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту обстрела киевскими боевиками Запорожской АЭС.