Санкт-Петербург, , 15:09 — REGNUM Программа комплексного развития территории Санкт-Петербурга не имеет отношения к проекту Генерального плана города. Об этом 11 августа заявил директор — главный градостроитель Петербургского ГКУ «Научно-исследовательский и проектный центр Генерального плана Санкт-Петербурга» Юрий Бакей, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Снос дома Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Тема реновации к Генеральному плану никакого отношения не имеет, это первый пункт. Пункт второй: это имеет отношение к следующему документу, потому что не только Генплан определяет наше светлое будущее, это правила землепользования и застройки (ПЗЗ — прим. ред.). Вот там отражаются границы территорий комплексного развития», — сообщил Юрий Бакей.

Таких территорий на сегодняшний день в ПЗЗ 22 штуки. Однако на этих территориях фактически нет жилых объектов. Таким образом, они не затрагивают программу КРТ.

Напомним, что вице-губернатор Петербурга Николай Линченко разъяснил механизм проведения городской реновации. Он подчеркнул, что территории Васильевского острова по своей застройке не попадут под программу КРТ.

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