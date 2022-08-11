Москва, 11 августа, 2022, 14:44 — ИА Регнум. Для запуска наднациональной валюты БРИКС есть немало предпосылок, заявила корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

Kremlin.ru Участники саммита БРИКС

«Во-первых, Россия из-за ограничений теперь будет поставлять свои углеводороды преимущественно странам БРИКС, прежде всего Китаю и Индии, и тем странам, которые, возможно, со временем присоединятся к БРИКС.

А расчёты в мировых резервных валютах, кроме китайского юаня, для ряда крупных российских банков, находящихся под санкциями, сегодня ограничены. Значит, Россия будет продавать своё сырьё и продукцию за рубли или валюты других стран БРИКС либо нужно запускать новую наднациональную валюту.

То есть заинтересованность в таком проекте как минимум у России, являющейся одним из ключевых игроков группы БРИКС, имеется.

Во-вторых, новая валюта может быть интересна как способ хранения золотовалютных резервов, так как после введения санкций против золотовалютных резервов российского Центробанка большинство мировых резервных валют себя дискредитировало.

А попадать в зависимость от юаня и, соответственно, от Китая, хотят далеко не все участники БРИКС, так как понимают, что золотовалютным резервам необходима диверсификация.

В-третьих, наличие собственной резервной наднациональной валюты может привлечь в группу БРИКС новые страны, такие как Турция, Египет, Саудовская Аравия и Аргентина.

Новая наднациональная валюта может быть выпущена Новым банком развития, являющимся расчётным банком БРИКС, и обеспечена «корзиной валют» всех стран-участниц, подобно специальным правам заимствования МВФ.

Если новая валюта станет цифровой, она будет более безопасной и защищённой, и к этому проекту в мире будет привлечено ещё больше внимания, чем если такая национальная валюта будет обычной «фиатной» валютой», — пояснила эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, начальник отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Михаил Шульгин считает, что новая резервная валюта стран БРИКС вместо доллара необходима.

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