Киевские войска обстреляли Кировский район Донецка
Донецк, 11 августа, 2022, 14:43 — ИА Регнум. Украинская артиллерия нанесла удар по Кировскому району Донецка. Об этом 11 августа сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Mil.gov.ua
Артиллерия ВСУ
В 14:10 сотрудники представительства зафиксировали удар по Кировскому району Донецка с украинских позиций в Красногоровке. Всего выпущено четыре снаряда калибра 155 мм.
Ранее ВСУ обстреляли Петровский район Донецка.