Донецк, 11 августа, 2022, 14:43 — ИА Регнум. Украинская артиллерия нанесла удар по Кировскому району Донецка. Об этом 11 августа сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Mil.gov.ua Артиллерия ВСУ

В 14:10 сотрудники представительства зафиксировали удар по Кировскому району Донецка с украинских позиций в Красногоровке. Всего выпущено четыре снаряда калибра 155 мм.

Ранее ВСУ обстреляли Петровский район Донецка.