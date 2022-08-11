Донецк, 11 августа, 2022, 14:40 — ИА Регнум. Петровский район Донецка попал под обстрел украинских формирований. Об этом 11 августа сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Mil.gov.ua Артиллерия ВСУ

В 13:00 с позиций в Красногоровке киевские войска нанесли удар по Петровскому району Донецка. Всего выпущено три снаряда калибра 152 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинские подразделения нанесли удар по Пантелеймоновке.