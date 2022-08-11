Красноярск, 11 августа, 2022, 14:36 — ИА Регнум. В Красноярском крае за прошедшие сутки подтверждено 304 случая заражения коронавирусом, в том числе 136 в Красноярске. Об этом ИА REGNUM сообщили 11 августа в краевом управлении Роспотребнадзора.

Minzdrav.gov.ru «Красная зона» ковидного госпиталя

По данным федерального оперштаба, за весь период пандемии в Красноярском крае выявлено 370 610 носителей коронавируса, выздоровели 357 309 человек, скончались 10 919 ковид-пациентов.

За сутки в регионе выздоровел 101 человек, скончался один ковид-пациент, госпитализация потребовалась 70 заболевшим (10 августа — 90).

Как сообщало ИА REGNUM, 10 августа в крае было подтверждено 247 случаев COVID-19, выздоровели 99 человек, летальных случаев зарегистрировано не было.