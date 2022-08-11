Киев, 11 августа, 2022, 14:35 — ИА Регнум. Восстановление Украины после военных действий будет стоить миллиарды и окажется масштабнее «плана Маршалла». Об этом 11 августа заявил канцлер Германии Олаф Шольц в ходе большой летней пресс-конференции в Берлине.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Олаф Шольц

По мнению Шольца, заключение мира в этом конфликте может быть только таким, каким, по его словам, видят его украинские власти и народ, а потому принудительный мир в этом случае «не сработает».

«Это очевидно, с моей точки зрения. И поэтому существует большая необходимость, чтобы мы продолжили поддерживать Украину финансово и военным путем, поставками вооружений, как мы до сих пор это делали. И одновременно мы должны обратиться к вопросу восстановления — инфраструктуры, зданий, учреждений… Это драматические разрушения, это будет стоить миллиарды», — сказал он.

При этом канцлер ФРГ уточнил, что такое восстановления является огромной задачей, «которая очень обтекаемо описывается как «план Маршалла», это больше».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что власти Германии продолжат оказывать военную поддержку киевскому режиму.