Самара, 11 августа, 2022, 14:43 — ИА Регнум. Новый сорт картофеля представили селекционеры в Самарской области. Об этом 11 августа сообщает пресс-служба департамента информационной политики региона.

PDPhotos Картофель

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Сообщается, что сорт «Джулия» прошел двухлетние государственные сортоиспытания. В разработке находится еще один перспективный сорт картофеля «Альва».

Отмечается, что селекционная работа проходит в рамках реализации проекта «Развитие селекции и семеноводства картофеля в Самарской области».

Сообщается, что сорт «Джулия» относится к ранней группе спелости. В ходе исследований этот сорт картофеля показал очень высокую устойчивость к вирусным и бактериальным болезням. Его урожайность составляет от 50 до 60 тонн с гектара. Сорт хорошо хранится.

«Выведение новых сортов сельскохозяйственных культур таких, как картофель, свекла, соя, технических культур, и размножение семенного материала сейчас становятся приоритетными в рамках федеральной научно-технической программы. Аграрии Самарской области сегодня уже занимаются рядом направлений», — приводит пресс-служба слова министра сельского хозяйства и продовольствия области Николая Абашина.

По информации пресс-службы, аграрии региона начали уборку картофеля, уже собрано 700 тонн этого овоща при средней урожайности 280 ц/га. В 2022 году в регионе картофелем засеяно 129 тысяч га. На полях области успешно культивируют перспективные сорта российской селекции — «Гранд», «Гулливер» и «Фиолетовый». В скором времени этот список намерены пополнит и сортом «Джулия».