Черкесск, 11 августа, 2022, 14:34 — ИА Регнум. Глава сельхозпредприятия в Карачаево-Черкесии раздал долги за счет средств гранта, полученного на покупку комбайнов. Целевые субсидии были неправомерно использованы, что привело к нанесению ущерба бюджету на 32 млн рублей. По данному факту в отношении бизнесмена возбуждено сразу два уголовных дела — о мошенничестве и незаконном обороте средств платежей, сообщили 11 августа в пресс-службе регионального управления МВД.

Astryd_MAD Деньги

Из подробностей расследования известно, что 53-летний руководитель сельхозкооператива из села Чапаевское получил грант в размере 32 млн рублей от минсельхоза республики на приобретение четырёх зерноуборочных комбайнов общей стоимостью 53 млн рублей. Однако покупать технику он не стал, а перевел деньги на счёт подконтрольной ему строительной фирмы.

После этого уже от лица этой фирмы злоумышленник изготовил поддельные платёжные поручения якобы об оплате сельскохозяйственной продукции. При этом средства гранта перекочевали в карманы руководителей трёх сторонних компаний, перед которыми, как оказалось, у сельхозкооператива имелись многомиллионные долги.

В настоящее время подозреваемого поместили под подписку о невыезде, расследование продолжается.