Москва, 11 августа, 2022, 14:34 — ИА Регнум. Самые передовые микрочипы США давно производят не у себя в стране, а в Азии. Это связано с тем, что первые заводы микрочипов не были столь роботизированы, как сейчас, и преобладал ручной труд, потребность в котором могла покрыть только Азия, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры информатики РЭУ им. Г. В. Плеханова, к. э. н. Александр Тимофеев.

Иван Шилов ИА REGNUM Чип

«Такие темпы цифровизации, которые сейчас есть у Китая и Тайваня, становятся опасными уже для самих США ؘ— 75% всей микроэлектроники производят в Азии.

В США боятся начала боевых действий на Тайване, и новый закон о чипах и науках (CHIP-plus) демонстрирует опасения Пентагона остаться без микрочипов для критически важных оборонных систем.

США планируют вернуть былую славу американской микроэлектроники, и на программу восстановления заводов уже за несколько лет выделено более $300 млрд долл.

На встрече Джо Байдена с руководителями цифровых гигантов — HP, Lockheed Martin и Intel — было выделено дополнительно $52 млрд на постройку заводов электроники.

$З00 млрд в сравнении с капитализацией только одной TSMC указывает на то, что США не ставит цель полностью перекрыть все потребности рынка, а только обезопасить себя по ключевым для обороны производствам.

Также Американские Qualcomm и Nvidia полностью зависимы от Тайваня. И в случае проблем с Тайванем США не смогут, переключившись на чипы из Японии или Южной Кореи, покрыть все потребности», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, реализацию программы по импортозамещению в сфере производства микрочипов начали США после подписания главой Белого дома Джозефом Байденом соответствующего закона.

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