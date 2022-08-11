Вашингтон, 11 августа, 2022, 14:33 — ИА Регнум. На фоне того, что президент США Джо Байден пытается улучшить свой имидж после скандального ухода Соединённых Штатов из Афганистана, один из членов Конгресса заявил, что выводы комиссии о войне в Афганистане пока обнародованы не будут.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выход. Армия США. Афганистан

По сообщению регионального отделения информационного агентства «Тасним», американский лидер, чей позорный вывод войск из Афганистана стал началом тенденции к снижению его популярности в американском общественном сознании, пытается предотвратить дальнейший ущерб своему имиджу, задержав публикацию выводов комиссии о войне в Афганистане.

Майкл Вальц, конгрессмен от Флориды, объявил об этом и сказал: »Выводы комиссии не будут опубликованы до декабря 2024 года. Отчёт будет включать обзор 20 лет присутствия в Афганистане, что бы уменьшить внимание к позорному выходу [из Афганистана]».

NBC News в июле сообщала, что накануне годовщины скандального ухода из Афганистана, администрация Байдена начала обсуждение того, как отметить это событие, чтобы избежать моментов, которые могут создать проблемы для главы Белого дома и усилить падение его популярности.

Согласно сообщениям, всесторонний процесс проверки вывода войск, который Белый дом обещал почти год назад, ещё не завершён. Однако часть, связанная с оценками американского разведывательного сообщества, близится к завершению, но ожидается, что большая её часть будет засекречена и объявлена конфиденциальной.

Согласно американским СМИ, помощники Байдена пытаются не допустить, чтобы его администрация понесла ещё больший политический ущерб по мере приближения годовщины бегства или ухода из Афганистана, ухода, который многие американцы считают одним из самых больших провалов администрации Байдена. По этой причине Вашингтон хочет обеспечить, чтобы различные правительственные ведомства координировали свои заявления в единой тональности.

Следует отметить, что за шесть недель до падения Кабула Байден заявил, что »возможность того, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) справятся со всем и захватят всю страну [Афганистан], очень маловероятна».

Согласно отчёту Associated Press, уход США из Афганистана резко снизил популярность Байдена, его рейтинг упал с 59% до 36% по данным опросов до и после вывода войск.

Теперь, когда приближается годовщина вывода американских войск из Афганистана, эта тема вновь всплывает в сознании американской общественности в преддверии промежуточных выборов в ноябре. В то же время Байден пытается изменить неутешительные цифры опросов о своем рейтинге и завоевать популярность перед следующими выборами.