Южно-Сахалинск, 11 августа, 2022, 14:35 — ИА Регнум. Подъем и утилизацию затонувших судов, наносящих вред морской среде, планируется провести в рамках выполнения федерального проекта «Генеральная уборка» в Северо-Курильском заливе Второго Курильского пролива. Об этом сообщает пресс-служба Росприроднадзора.

Rpn. gov.ru В Северо-Курильском заливе проведены выездные обследования затонувших судов

«Сотрудники ФГБУ «Камчаттехмордирекция» в целях определения угрозы причинения вреда морской среде в местах нахождения затонувших судов РС «Механик Жуков», РС «Нежин», РС «Дружелюбный», РС «Оклан», РС «Доларик», РС «Способный», РС «Сурган», а также двух судов без названия осуществили выездные обследования с использованием природоохранного судна «РУМ 52−22». Проведен визуальный осмотр затонувших судов, отобраны пробы поверхностных морских вод, определены точные координаты мест отбора проб и расположения затонувших судов», — указано в сообщении.

«Генеральная уборка» — проект, направленный на ликвидацию опасных объектов на территории всей страны. В рамках программы разработан комплекс мероприятий по инвентаризации объектов накопленного вреда и оценке их воздействия на жизнь и здоровье населения. По итогам проведения необходимых исследований будет проведена ликвидация. Кроме того, федеральный проект включает в себя мероприятия по ликвидации наиболее опасных скважин нераспределенного фонда недр, а также мероприятия по подъему и удалению затонувших судов в акватории Дальневосточного федерального округа.

Отметим, что на территории Дальнего Востока было выявлено более 250 затонувших судов, доступных для подъема с береговой линии.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Сахалинской области более 50 затонувших судов и их останков планируют поднять и утилизировать в течении трёх лет.

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