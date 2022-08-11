Сеул, 11 августа, 2022, 14:32 — ИА Регнум. Большинство жителей Южной Кореи и Японии считают необходимым улучшить отношения между двумя странами. Об этом сообщает KBS со ссылкой на данные Федерации корейской промышленности (FKI).

DarkCorsar Флаги Южной Кореи и Японии

Согласно результатам опроса, в котором приняли участие 1632 жителей двух стран в возрасте старше 18 лет, 85,8% южнокорейских и 67,6% японских респондентов считают, что правительства двух стран должны прилагать усилия для улучшения двусторонних отношений.

51% респондентов из Южной Кореи полагают, что при новом южнокорейском правительстве отношения между странами улучшатся. Среди респондентов из Японии показатель составил 33,4%.

Более половины респондентов полагают, что улучшение корейско-японских отношений внесёт вклад в экономическое развитие двух стран. Среди жителей Южной Кореи показатель составил 81%, а среди жителей Японии — 63%.

50,4% южнокорейцев и 43,8% японцев считают, что саммит между лидерами двух стран окажет положительное влияние на двусторонние отношения. Многие также выступили за расширение частных обменов.

Между тем, по спорным историческим моментам мнения граждан двух стран оказались разными. 51,1% южнокорейцев считают, что сторонам нужно стремиться к будущему, одновременно решая спорные вопросы прошлого, включающие проблему жертв сексуального рабства в японской армии и принудительной трудовой мобилизации во время японского протектората над Кореей.

60,8% японцев считают, что необходимости в дополнительных извинениях нет. Однако 32,4% респондентов из Японии отметили, что извинения нужны.