Москва, 11 августа, 2022, 14:35 — ИА Регнум. Инвестпроекты в племенном животноводстве и семеноводстве республики Марий Эл требуют внимания. Об этом президент России Владимир Путин заявил в ходе рабочей встречи с врио главы региона Юрием Зайцевым, сообщает 11 августа пресс-служба Кремля.

Варвара Захарова ИА REGNUM Куженерский район, Марий Эл

Зайцев в ходе встречи доложил главе государства о социально-экономическом развитии региона, после чего Путин отметил, что у него есть «несколько замечаний». Президент призвал поддержать «неплохие инвестпроекты» в сфере племенного животноводства и семеноводства, которые естественны для экономики республики и важны для сельского хозяйства России в целом.

«Обратите на них внимание, поддержите их, пожалуйста», — сказал Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, врио главы Марий Эл рассказал, что регион полностью готов к приёму жителей республик Донбасса.

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