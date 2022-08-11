Москва, 11 августа, 2022, 14:27 — ИА Регнум. Инициаторам ограничений на въезд граждан России в Евросоюз стоит изучить массив международно-правовых документов. Об этом 11 августа заявил постоянный представитель РФ при Европейском союзе Владимир Чижов в эфире телеканала «Россия 24».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Евросоюз

«Вся эта затея, которую две девушки выдвинули, — ну не знаю, насколько они знакомы были, насколько внимательно изучали весь тот массив международно-правовой, который связывает Евросоюз определёнными обязательствами в отношении третьих стран, включая Россию. У меня есть сомнения», — заявил Чижов.

«Может быть, у них это ещё впереди, и они поймут, что есть соглашения и есть двухсторонние документы, которые однозначно определяют порядок выдачи или невыдачи тех или иных виз. Говорить пока о том, что эта тема стала в центре дискуссии — я думаю по крайней мере несколько преждевременно», — указал он.

Напомним, что члены Евросоюза обсуждают параметры нового пакета антироссийских санкций, который может включить возможный запрет на выдачу шенгенских виз. Ранее премьер-министр Эстонии Кая Каллас призвала страны Евросоюза прекратить выдавать туристические визы гражданам РФ.

При этом 11 августа МИД Эстонии заявил о решении закрыть границы для граждан России с шенгенскими визами, выданными республикой, с некоторыми исключениями.