Санкт-Петербург, 11 августа, 2022, 14:31 — ИА Регнум. За отведенное время жители Санкт-Петербурге и городские организации подали более 11 тысяч поправок в Генеральный план. Об этом 11 августа заявил директор — главный градостроитель Петербургского ГКУ «Научно-исследовательский и проектный центр Генерального плана Санкт-Петербурга» Юрий Бакей, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Gov. spb. ru Генплан будущего квартала

Глава организации отметил, что большая часть поступала в электронном виде, меньше — напрямую. Их могли подавать физические и юридические лица, а также общественные организации.

«На сегодняшний день поданы заявки на вчера, на полночь. Их подано больше 11 тысяч», — заявил Юрий Бакей.

Эти заявки зарегистрируют для рассмотрения комиссией, затем они поступят на обработку.

Напомним, что предложения и поправки в Генплан Петербурга принимали с 4 по 10 августа. Предыдущий Генеральный план был принят в 2005 году, а в 2007 году был скорректирован.