Тбилиси, 11 августа, 2022, 14:26 — ИА Регнум. Требования представителей киевского режима к грузинскому руководству не реагировать на критические выпады «противоречат законам логики». Об этом 11 августа заявил журналистам депутат парламента Грузии от правящей партии «Грузинская мечта» Михаил Сарджвеладзе.

Сальватор Роза. Аллегория лжи (фрагмент). 1650

Он отреагировал на угрозы главы офиса Зеленского Михаила Подоляка. Тот потребовал от грузинских политиков не критиковать киевский режим, чтобы не попасть под «суд международного сообщества».

«Если кому-то и надо фильтровать тон и содержание собственного разговора, то это в первую очередь, самому Подоляку», — заявил Сарджвеладзе.

Грузинский депутат отметил, что представители Киева постоянно безосновательно обвиняют Грузию и требуют ввести санкции. В Тбилиси на это лишь призывают предоставить доказательства.

Напомним, представители Киева регулярно обвиняют грузинские власти в помощи России обойти санкции. На требования Тбилиси доказать обвинения Подоляк сказал, что доказательства предоставит соответствующим инстанциям.