Курск, 11 августа, 2022, 14:25 — ИА Регнум. В результате обстрелов вооруженными украинскими формированиями посёлков в Курской области нет пострадавших. Об этом 11 августа написал губернатор региона Роман Старовойт в своём телеграм-канале.

Дарья Антонова ИА REGNUM Роман Старовойт

«Приграничные поселки Глушковского района — Тёткино и Попово-Лежачи пережили сегодня более 25 прилетов во время очередного обстрела ВСУ. К счастью, пострадавших нет! Благодаря работе системы экстренного оповещения жители находились в укрытиях», — отметил он в своём сообщении.

Также Старовойт указал, что главный удар со стороны ВСУ пришёлся на посёлок Попово-Лежачи, в котором зафиксированы повреждения гражданских объектов.

Кроме того, губернатор Курской области уточнил, что в названном населённом пункте, на территории тракторной бригады, получила повреждения сельскохозяйственная техника и комбайны, а также был разрушен гараж и повреждены осколками несколько автомобилей.

При этом он добавил, что также при обстреле были повреждены две линии электроснабжения, и отметил, что ремонтная бригада уже начала ликвидировать эти повреждения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее написал губернатор региона Роман Старовойт написал, что приграничные посёлки Курской области с утра пережили более 25 прилётов боеприпасов во время обстрела со стороны украинских войск.