Красногорск, 11 августа, 2022, 14:24 — ИА Регнум. В медицинские учреждения Московской области доставлены 204 человека с COVID-19. Соответствующие данные опубликованы 11 августа в статистике официального портала о распространении коронавируса в России, передает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Днём ранее с этим заболеванием в региональные организации здравоохранения были госпитализированы 211 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки на территории Подмосковья 321 человек выздоровел после COVID-19.