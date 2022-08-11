11 августа 2022 | Время чтения 3 мин

В Сети обсудили материал в американском издании Bloomberg, которое присудило победу в противостоянии на нефтяном рынке России.

Артур Савин, , 15:08 — REGNUM Материал издания Bloomberg, согласно которому энергетические санкции против России не работают, а объёмы производства российской нефти и её цены на рынках свидетельствуют о том, что Российская Федерация одерживает победу в противостоянии на нефтяном рынке, стал поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 11 августа в социальной сети «ВКонтакте».

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«Западные страны, видимо, просто забыли, что они не единственные в этом мире, и наши энергоресурсы нужны кому-то ещё кроме них», — считает Гузель С.

Многие пользователи пришли к выводу, что эксперт американского издания не может скрывать очевидных истин — санкционная политика Запада против России полностью провалилась и ударила по экономике как США, так и Евросоюза.

«Россия действительно победила западный мир. Они там явно не ожидали, что мы сумеем так сильно отбросить их», — отметил Дима Б.

Некоторые комментаторы отмечают, что те, кто вводил против нашей страны санкции, очевидно, даже не подозревали, что могут остаться без российских энергоресурсов.

«Такое ощущение складывается, что в Европе действительно думали, что газ и нефть чудом будут падать с неба, а санкции против России никак их не затронут», — написал Алексей В.

«В итоге они хотели нас изолировать, а получилось, что сами себя изолировали от наших энергоресурсов», — подметила Диляра Б.

Часть людей полагает, что интеллектуальный уровень западных чиновников не позволил им догадаться о том, какие последствия будут для их стран в случае начала экономической войны с Российской Федерацией.

«А чего они ожидали-то? Неужели думали, что смогут нам каким-то образом противостоять? Энергоресурсы-то у нас! Это они пострадали от санкций, а не мы!» — указывает Моисей К.

Газопровод Gazprom.ru

Ряд пользователей указывает на то, что России даже не пришлось как-то серьёзно отвечать на поступившие с Запада вызовы, чтобы одержать победу.

«Россия ни с кем не соревновалась. Запад просто думает не тем местом, вот и попадает в такие передряги», — указывает Сергей Г.

«При этом Россия для этого ничего не делала, Запад сделал всё сам. Сам начал выступать за санкции! И в этом ничего удивительного и страшного нет! Просто теперь необходимо признать факты и пытаться искать выходы из положений», — считает Злата Ч.

«Европа без газа и нефти из России нечего не может сделать. Будут как аборигены в Африке жить скоро, если не замёрзнут», — предрекает Игорь К.

Нашлись и те, кто не считает ситуацию, сложившуюся между Россией и Западом, такой уж однозначной.

«Своё поражение они признали, осталось только снять корону гордости и пойти на компромисс», — пишет Вика К.

«Им нельзя верить на слово и успокаиваться вообще. Гадить и гадить они ещё будут во всех сферах, так что надо готовиться», — призывает Павел Г.

«Это всё, конечно, так, только одного этого недостаточно. Проблема санкций острая, а наше производство и экономика сильно зависят от импорта, так что радоваться рано», — поделился своим мнением Дмитрий Б.

Напомним, 11 августа издание Bloomberg опубликовало материал за авторством обозревателя Хавьера Бласа, согласно которому объёмы производства российской нефти и её цены на рынках свидетельствуют о том, что Российская Федерация одерживает победу в противостоянии на нефтяном рынке. Блас подчеркнул, что, «по крайней мере, сейчас энергетические санкции не работают».